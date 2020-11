Koronawirus na duńskich fermach norek. Jest reakcja polskiego ministerstwa

Minister rolnictwa Grzegorz Puda zlecił służbom weterynaryjnym przeprowadzenie badań na fermach norek. "Priorytetem obecnie jest sprawdzenie stanu zdrowia zwierząt na fermach" - poinformował resort. To reakcja na informacje z Danii, gdzie wykryto u norek zmutowanego koronawirusa SARS-CoV-2.

"W związku z doniesieniami duńskich służb weterynaryjnych dotyczącymi wykrycia u norek zmutowanego koronawirusa SARS-CoV-2 minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda niezwłocznie podjął konieczne działania, aby zapobiec nowym zagrożeniom" - czytamy we wtorkowym komunikacie.

Badania norek na obecność koronawirusa

Minister zaapelował do właścicieli ferm norek o bieżące monitorowanie stanu zdrowia zwierząt, jak również obsługujących je pracowników. "Każdy podejrzany przypadek powinien być bezzwłocznie zgłoszony, zgodnie z kompetencjami do Inspekcji Sanitarnej (ludzie) lub Inspekcji Weterynaryjnej (norki)" - podkreślił resort.

W celu identyfikacji skali zagrożenia Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego o informacje, czy wirus SARS-CoV-2 został potwierdzony w dochodzeniu epidemiologicznym u osób chorych/zakażonych zajmujących się hodowlą lub utrzymaniem norek.

Koronawirus na duńskich fermach

W ubiegłym tygodniu rząd Danii podjął decyzję o wybiciu wszystkich hodowanych w tym kraju norek - 15 do 17 milionów. Do pierwszych likwidacji ferm doszło w Danii już w październiku. Duński minister do spraw żywności Morgens Jensen powiedział, że obecnie zainfekowanych wirusem jest 207 ferm, w ubiegłym miesiącu było ich 41.