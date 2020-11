Co z hotelami i restauracjami w ferie? Rzecznik resortu zdrowia wyjaśnia

Na dzień dzisiejszy w ferie obiekty hotelarskie oraz restauracje pozostaną zamknięte - powiedział we wtorek Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. - Ferie w tym roku spędzamy w domu - podkreślił.

Czy hotele zostaną otwarte?

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz podczas briefingu prasowego był pytany o to, czy jest szansa, że w sezonie narciarskim zostaną otwarte hotele.

- Na dzień dzisiejszy, jeżeli miałbym się odnieść do sytuacji, która będzie obowiązywała w ferie (...), to w ferie nadal obiekty hotelarskie pozostaną zamknięte, restauracje pozostaną zamknięte - odpowiedział przedstawiciel resortu zdrowia. W czasie ferii zamknięte mają pozostać także kwatery prywatne.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w sobotę, że podjął decyzję o skumulowaniu ferii zimowych w terminie od 4 do 17 stycznia. Jak tłumaczył, zwykle ferie są rozłożone na różne województwa w różnym czasie po to, by ruch turystyczny w gospodarce był większy, ale obecnie muszą być skumulowane w jednym czasie, aby ten ruch był jak najmniejszy.