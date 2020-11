Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dłużej. Jest termin

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w sobotę, że szkoły pozostaną zamknięte do 23-24 grudnia. - Byliśmy nakłaniani przez niektórych ludzi, ośrodki, do otwarcia szkół. Jednak zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do (...) 23-24 grudnia. Następnie podjęliśmy decyzję o tym, że ferie, czyli przerwa edukacyjna w szkołach, będą skumulowane w jednym okresie - między początkiem stycznia, 4 stycznia, to bodaj jest poniedziałek - a 17-18 stycznia - mówił szef rządu.