Dług branży transportowej wzrósł o ponad jedną piątą

Dług przewoźników i firm transportowych od początku pandemii wzrósł o ponad jedną piątą, do prawie 1,2 miliarda złotych - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Średnia zaległość wynosi 50,5 tysiąca złotych. Są to głównie nieuregulowane rachunki najmniejszych firm przewozowych.

Według Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, od początku pandemii, czyli od marca 2020 roku dług przewoźników i firm magazynowych (TSL) wzrósł z 978,8 mln zł do 1,18 mld zł na koniec maja tego roku. Oznacza to wzrost o ponad 20 procent. Większość tej kwoty stanowią nieuregulowane rachunki najmniejszych firm przewozowych. Na zapłatę od nich czekają głównie banki oraz firmy leasingowe i faktoringowe. Prawie 15 proc. zadłużenia transportowcy mogliby spłacić, odzyskując własne należności od swoich kontrahentów.

Zgodnie z danymi KRD, poziom zadłużenia sektora TSL rósł stopniowo także w poprzednich latach - przed pandemią. Wyjątkiem był grudzień 2020 roku, gdy kwota wszystkich zaległości nieznacznie spadła do 1,11 mld zł. Od początku tego roku już sukcesywnie rośnie.

Rosnące zadłużenie

- To duży wydatek, który często wymaga finansowania z kredytu. W przypadku braku oszczędności i utraty 1-2 kluczowych klientów, firmy przewozowe zaczynają mieć kłopoty z regulowaniem tych zobowiązań, co przekłada się na rosnące zadłużenie – wyjaśnił. Dodał, że duża grupa przewoźników to niewielkie przedsiębiorstwa.