"Cmentarze zostały zamknięte w sposób złodziejski". Krzyż z chryzantem przed kancelarią premiera

Przedstawiciele niezadowolonych pojawili się w sobotę wieczorem przed budynkiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Przywieźliśmy pod kancelarię premiera kilka tysięcy kwiatów. Po co? Bo dzisiaj polscy ogrodnicy, polscy rolnicy nie mają co z tym zrobić. I nie jest oferowana żadna pomoc, bo te zapewnienia, które słyszymy od premiera i rzecznika rządu po prostu nic nikomu nie dają. A słyszymy też, że pomoc będzie skierowana głównie do osób, które handlują, a nie produkują. I tutaj polscy rolnicy będą czuli się i czują się zdradzeni i oszukani - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Michał Kołodziejczak, lider Agrounii.

Rekompensaty od rządu

Jak podkreślił, "straty są ogromne". - Jedni tracą kilkadziesiąt tysięcy złotych, inni setki tysięcy złotych albo nawet miliony - oszacował. Jego zdaniem decyzja rządu może doprowadzić do przerwania łańcucha produkcyjnego w ogrodnictwie. - Jeżeli to zostanie przerwane, ogrodnicy nie będą mieli za co kupić za chwilę cebulek, nie będą mieli za co kupić kwiatów na wiosnę, by wznowić produkcję na następny sezon. To będzie domino, efekt domina, który będzie leciał w ogrodnictwie i dziedzinach powiązanych - ocenił.