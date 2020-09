Budżet z gigantycznym deficytem. Poniedziałkowe plany rządu

Projekt ustawy budżetowej na 2021 rok, nowe rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym oraz strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych. To niektóre projekty, które znalazły się w porządku obrad poniedziałkowego posiedzenia rządu.

W porządku obrad Rady Ministrów znalazło się osiem punktów. Rząd podczas poniedziałkowego posiedzenia zajmie się projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. Został on przyjęty w trybie obiegowym pod koniec sierpnia. Zgodnie z projektem dochody budżetu w przyszłym roku wyniosą 403,7 miliarda złotych, a wydatki 486 miliardów złotych.

Zakaz lotów do Polski

Projekt zakłada powrót między innymi połączeń lotniczych do całej strefy Schengen oraz zakaz lotów do 29 miejsc. Rozporządzenie ma obowiązywać w dniach 30 września - 13 października.

Zmiany w podatkach

Przedsiębiorstwa te będą płaciły podatek CIT w momencie, gdy podjęta zostanie przez wspólników spółki uchwała o podziale zysków. Rozwiązanie ma zachęcać przedsiębiorców do tego, aby pozostawiali zysk w spółkach w celach reinwestycyjnych, czyli np. na dalsze inwestycje. Podatnik będzie mógł utworzyć specjalny fundusz na cele inwestycyjne utworzony z zysku.

Projekt zakłada m.in. podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 miliona euro do 2 milionów euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9-procentowej stawki podatku CIT oraz nadanie spółkom komandytowym statusu podatnika podatku dochodowego.

Zgodnie z projektem krajowe regulacje dotyczące źródeł dochodów mają zostać dostosowane do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto projekt zakłada też wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT oraz wprowadzenie rozwiązania uprawniającego podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków także w przypadku, gdyby po dniu 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia), nadal obowiązywał stan epidemii.