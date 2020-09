Ponad 80 miliardów pod kreską. Projekt budżetu trafił do Sejmu

Do Sejmu wpłynął projekt budżetowej na 2021 rok. Deficyt budżetu państwa w przyszłym roku ma wynieść 82,3 miliarda złotych.

"Wyjątkowa niepewność, w tym ryzyko wystąpienia drugiej fali pandemii, utrudnia opracowanie prognoz. Zakładając, że szeroko zakrojona pomoc rządu, mająca na celu podtrzymanie potencjału gospodarczego kraju przez ochronę miejsc pracy i głównie małych i średnich przedsiębiorstw złagodzi rozmiary recesji w gospodarce, w 2021 r. założono odbudowę wzrostu gospodarczego, wspieraną przez wzrost udziału inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB" - czytamy w uzasadnieniu do dokumentu.

Budżet na 2021 rok

W projekcie zaplanowano dochody w wysokości 404,4 mld zł i 486,7 mld zł wydatków, co oznacza, że deficyt może sięgnąć 82,3 mld zł.

Minister finansów Tadeusz Kościński zaznaczył, że projekt budżetu na rok 2021 "to nie tylko plan dochodów i wydatków na kolejny rok, to również plan, który zapewni Polsce powrót na ścieżkę wzrostu po okresie zamrożenia gospodarki i spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19". Podkreślił, że budżet został przygotowany tak, by łagodzić skutki pandemii i zwiększyć w kolejnym roku Produkt Krajowy Brutto o 4 procent.