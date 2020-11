Ponad 115 tysięcy nowych bezrobotnych. "Testem stabilności będzie listopad i kolejne miesiące"

Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 6,1 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to brak zmian w porównaniu do września. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych przekroczyła 115 tysięcy.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku ponad 1 milion 18 tysięcy wobec 1 miliona 23 tysięcy osób we wrześniu.

"Dobre dane z rynku pracy"

Do najnowszych danych GUS odniósł się na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Zdaniem Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan sytuacja na rynku pracy w październiku "była w miarę stabilna, a prognozy dotyczące wzrostu bezrobocia do poziomu dwucyfrowego, czy nawet zakładane przez rząd osiągnięcie 7,4 procent, są przesadzone".

"Jednocześnie w październiku obserwowaliśmy już pogorszenie nastrojów kupujących w związku z trudną sytuacją epidemiczną i przygotowaniami do zapowiadanego drugiego lockdownu. To spowodowało spadek sprzedaży detalicznej - zmniejszyło się zapotrzebowanie na dobra inne niż pierwszej potrzeby, natomiast tendencja do gromadzenia zapasów żywności i leków była zdecydowanie słabsza niż na wiosnę. Z kolei zakup wielu typów usług - m.in. branży turystycznej, kulturalnej czy gastronomicznej - uniemożliwiły restrykcje administracyjne" - dodała.