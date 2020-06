"To katastrofa". Koronawirus zaatakował firmy turystyczne

Branża turystyczna jest jedną z tych, które najmocniej ucierpiały wskutek pandemii. Jak wynika z danych Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej, w ostatnich miesiącach zadłużenie firm turystycznych wzrosło o blisko 37 milionów złotych.

Skalę zapaści tej branży w Polsce pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego. W marcu 2020 roku z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 881,4 tysiąca turystów, którym udzielono 2,5 miliona noclegów. W porównaniu z marcem 2019 roku było to mniej odpowiednio o 63,3 procent i o 56,7 procent.

Kłopoty branży turystycznej

BIG InfoMonitor zwróciło uwagę, że kwiecień tylko pogłębił kryzys. Według szacunków liczba osób korzystających z noclegów w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego była niższa o około 97,5 procent. "To katastrofa. Obłożenie miejsc noclegowych spadło w zasadzie do zera, co musiało odbić się na kondycji finansowej całej branży, nie tylko właścicieli pensjonatów czy hoteli" - podkreślił, cytowany w komunikacie, Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

"Jak wynika z naszych danych, zadłużenie podmiotów turystycznych między marcem a majem wzrosło o blisko 37 milionów złotych, do 118 milionów złotych. Jeśli weźmiemy pod uwagę zmianę od marca zeszłego roku do kwietnia 2020 roku, to mówimy już o blisko 59 milionach złotych" - dodał.

Dane BIG InfoMonitor pokazują też, że choć w ciągu roku udział firm, które mają zaległości w całej branży spadł nieznacznie z 5,9 procent do 5,7 procent, to jednak liczba przedsiębiorstw doświadczających problemów z terminową spłatą zobowiązań wzrosła z 919 do 939.

Kwotowo największe zadłużenie mają organizatorzy turystyczni - 56,1 miliona złotych, pozostałe firmy zajmujące się rezerwacją - 43,6 miliona złotych, oraz agenci - 11,9 miliona złotych. Na pośrednikach turystycznych ciąży 5,2 miliona złotych. W zestawieniu są brane pod uwagę firmy aktywne, zawieszone i zamknięte.

Kłopoty branży turystycznej ze spłatą zaległych zobowiązań BIG InfoMonitor

Brak centralnego rejestru

W Polsce nie ma centralnego rejestru dłużników.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) gromadzi informacje gospodarcze o zaległym zadłużeniu osób i firm. Zbieraniem i udostępnianiem danych na temat sytuacji finansowej konsumentów oraz przedsiębiorstw zajmuje się też między innymi Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes