Ślubna gorączka. Urzędy stanu cywilnego przeżywają oblężenie

Białostoccy urzędnicy tylko w pierwszej połowie tego roku udzielili tyle ślubów co w całym 2020 i 2019 roku. - Przyjmujemy oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w czwartki, piątki i soboty i wszystkie terminy do końca września mamy zapełnione - powiedział Mieczysław Mejsak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku.

Śluby i wesela - oblężenie urzędów stanu cywilnego

- Nieskupianie się w małych salach, w małych pomieszczeniach, przestrzeń, otwieramy drzwi, odpowiednia wentylacja, filtry hepa. O tym się mówi i to są bardzo ważne rzeczy. System dezynfekcji, lampy UV - to wszystko jest u nas - powiedziała Małgorzata Śnieżek, właścicielka domu weselnego "Dwór Białe Wino" w Szczecinie.

Branża ślubna i weselna odrabia straty poniesione w wyniku pandemii

Wiele organizowanych wesel - to imprezy, które z uwagi na pandemię zostały przełożone z zeszłego roku. Niestety po "straconym" sezonie 2020 niektóre domy weselne podniosły ceny a w innych trudno już o tegoroczny termin - co sprawia, że zainteresowaniem cieszą się, dotychczas niepopularne, dni powszednie i niedziele.

- Planowanie wesela to zawsze jest plan A i plan B. W przypadku pandemii to zawsze jest plan A, B, C a czasami nawet D. No oczywiście kwestia osób zaszczepionych tutaj jest bardzo istotna dla par młodych. Kwestia dbania o ten reżim sanitarny przez obiekty - powiedziała Joanna Krukowska-Głowińska, organizatorka wesel, "Dream Wedding".