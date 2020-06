Polacy ruszyli na zakupy. "Maj przyniósł wyraźne odbicie"

Sprzedaż detaliczna w maju

W porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem wzrost sprzedaży wykazały podmioty handlujące meblami, RTV, AGD - o 14,4 procent, a także jednostki zaklasyfikowane do grupy "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" - o 0,8 procent.

Spadek udziału sprzedaży przez internet wykazały między innymi przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy "tekstylia, odzież, obuwie" - z 61,3 procent przed miesiącem do 26,8 procent, a także podmioty z grup "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" - z 39,9 do 25,2 procent, oraz "meble, rtv, agd" - z 28,6 do 15,6 procent.