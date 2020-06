Sezonowe oferty pracy. Sprawdź, kto może zarobić najwięcej

Na skutek epidemii COVID-19 liczba miejsc pracy sezonowej spadła o około 30 procent w porównaniu rok do roku - wynika z prognozy Personnel Service. Problemów ze znalezieniem pracy nie będą jednak mieli kelnerzy, instruktorzy, opiekunki do dzieci, hostessy czy ratownicy.

Pierwsze letnie prace sezonowe w Polsce zazwyczaj pojawiają się już w kwietniu i dotyczą głównie zbioru owoców czy warzyw. Kolejne możliwości do zarobku przynoszą miesiące wakacyjne, gdy obroty zwiększa branża turystyczna. Zdaniem ekspertów Personnel Service ten rok będzie wyjątkowy. Ich zdaniem na skutek epidemii koronawirusa liczba miejsc pracy sezonowej spadła o około 30 procent w porównaniu rok do roku. "To może jednak zwiastować zatrudnieniowy boom w okresie lipiec-sierpień" - wskazano w komunikacie.