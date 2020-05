Mniej benefitów, więcej wymagań. "Koronawirus zmienił i wciąż zmienia rynek pracy"

W okresie 10-31 marca liczba ofert pracy na portalu pracuj.pl spadła tylko o 7,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku - zwraca uwagę Grant Thornton.

Niestety, w kwietniu sytuacja nie była już tak dobra. "Pracodawcy opublikowali w tym miesiącu około 36,6 tys. nowych ofert pracy. To spadek o 24,4 proc. rok do roku. Statystycznie więc co czwarty pracodawca ogranicza swoje plany zatrudnieniowe. Kwiecień może przynieść więc już dość wyraźny wzrost bezrobocia" - czytamy w komunikacie.