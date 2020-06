Premier o wzroście bezrobocia w Polsce: przyrasta w stopniu jednym z najmniejszych w UE

Jak wskazał, że w wielu krajach, z którymi Polska współpracuje w ramach Unii Europejskiej, "rośnie gwałtownie poziom bezrobocia". - Na przykład w Hiszpanii, ale także w Niemczech, bezrobocie w ciągu trzech miesięcy od marca do maja urosło o ponad 600 tysięcy. We Francji bezrobocie sięga poziomów nienotowanych od 20 lat. W Hiszpanii jednocześnie jedna czwarta gospodarstwa domowych nie może w regularny sposób regulować rachunków bieżących - zauważył Mateusz Morawiecki.

Wzrost bezrobocia w Polsce

Szef rządu odniósł się przy tym do najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących bezrobocia w Polsce. GUS podał w środę, że stopa bezrobocia w maju 2020 roku wyniosła 6,0 procent wobec 5,8 procent w kwietniu. W urzędach pracy zarejestrowanych było 1 milion 11 tysięcy bezrobotnych. To o 45,9 tysiąca więcej niż w kwietniu tego roku.

- Dziś, po trzech miesiącach, GUS podał dane za maj. To jest 1 milion 11 tysięcy, a więc przyrost o 92 tysiące - podał premier. Jak podkreślił, w porównaniu do Hiszpanii, która ma porównywalną liczbę ludności, to "ponad sześciokrotnie mniejszy przyrost bezrobocia". - Poprzez naszą Tarczę Finansową chronimy 5 milionów miejsc pracy i bezrobocie przyrasta w stopniu jednym z najmniejszych wśród państw Unii Europejskiej - powiedział premier.