Dodatkowe 4,5 miliarda dla firm. Zapowiedź premiera

Nowa pula pomocy

Jak mówił, w nowej puli pomocy znajdzie się 1 mld zł na zwolnienia ze składek na ZUS, ok. 0,5 mld na postojowe i dopłaty do wynagrodzeń, a także 1 mld zł bezzwrotnych dotacji dla małych firm i mikrofirm.

Morawiecki ogłosił także, że te pieniądze, "które w zeszłym roku były przeznaczone na ratowanie firm, i które miały być w 25 proc. zwrócone, będą mogły pozostać w firmach". Zaznaczył, że dotyczy to rodzajów działalności "najbardziej dotkniętych przez epidemię", opisanych przez około 50 kodów PKD, w tym z branż: gastronomia, hotele, zdrowie fizyczne, rozrywka i kultura, sprzedaż detaliczna.

Szef rządu wyraził przekonanie, że wobec szalejącej trzeciej fali pandemii trzeba przeznaczać nowe środki na wsparcie miejsc pracy, na ratowanie polskich przedsiębiorców. - I to robimy - powiedział.

"Poturbowanym branżom musimy dalej pomagać"

Premier zaznaczył, że chodzi o to, by "przechować wartość polskiej gospodarki". - Jestem przekonany, że razem z pracownikami i przedsiębiorcami my tę wartość polskiej gospodarki przechowamy - zaznaczył. Wyraził nadzieję, że wiosną lub późniejszą wiosną tego roku "będą coraz lepsze wiadomości również z tego frontu epidemicznego".