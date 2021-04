"Jeśli rząd nie otworzy hoteli na majówkę, Polacy wyjadą za granicę"

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego apeluje do rządu o odmrożenie sektora noclegowego na weekend majowy. - Hotele spełniają wszelkie rygory sanitarne, są bezpiecznymi miejscami - uważa Marcin Mączyński z IGHP. Podkreślił, że jeżeli rządzący nie zdecydują się na luzowanie obostrzeń dotyczących hoteli, to Polacy wyjadą za granicę.

- Niewiele czasu zostało do pierwszego długiego weekendu w tym roku, czyli szansy dla branży na pozyskanie jakichkolwiek przychodów, potrzebna jest jednak odpowiednio wczesna decyzja rządu o zniesieniu obostrzeń - powiedział PAP sekretarz generalny IGHP Marcin Mączyński

"Apelujemy o odmrożenie naszego sektora"

- Apelujemy do rządu o odmrożenie naszego sektora i informacje o tym, z odpowiednim wyprzedzeniem. Tymczasem, w wciąż w sferze domysłów dla tysięcy przedsiębiorców i pracowników hotelarstwa pozostaje kwestia otwarcia hoteli dla wszystkich gości na majówkę - dodał. Jak zaznaczył, taki brak decyzyjności, to brak stabilizacji, który nikomu nie służy.

Mączyński podkreślił, że hotele i restauracje hotelowe są w pełni przygotowane, by bezpiecznie świadczyć usługi w reżimie sanitarnym. - Ponad 17 tys. kontroli przeprowadzonych przez policję i sanepid w hotelach od początku tego roku, i tylko kilka pouczeń, najlepiej świadczy o świetnym przygotowaniu hoteli do bezpiecznego przyjmowania gości - podkreślił.

Minister zdrowia Adam Niedzielski informował w środę, że do 18 kwietnia zostają przedłużone obowiązujące obostrzenia. Zamknięte pozostają m.in. sklepy w galeriach handlowych, salony fryzjerskie i kosmetyczne, obiekty noclegowe, siłownie, a także żłobki i przedszkola, a uczniowie uczą się zdalnie.

"To zależy od naszej dyscypliny"

O to, kiedy zostanie odmrożona działalność hoteli pytana była w poniedziałek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Jak mówiła "to zależy od naszej dyscypliny i od tego, jakie będą liczby". - Dzisiaj liczby nie są zadawalające, jeżeli chodzi o skalę zachorowań, one oscylują powyżej 20 tysięcy. Decyzja dotycząca przerwy majowej jeszcze nie zapadła - powiedziała Olga Semeniuk.