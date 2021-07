"Rekord wszech czasów". Nastroje w przemyśle zaskoczyły ekonomistów

Obrazujący nastroje w polskim przemyśle wskaźnik PMI w czerwcu wyniósł 59,4 punktu wobec 57,2 punkt w maju - podała firma Markit. Ekonomiści zwrócili uwagę, że to najwyższy odczyt w historii.

"Tempo ekspansji w przemyśle zarejestrowało rekordową wartość drugi miesiąc z rzędu, a poziom zaległości produkcyjnych wzrósł w bezprecedensowym stopniu. Nowe zamówienia wzrosły w najszybszym tempie w historii badań, napędzając wzrost produkcji, zatrudnienia oraz aktywności zakupowej. Najnowsze dane wykazały również bezprecedensowe presje inflacyjne oraz bezprecedensowe opóźnienia w dostawach środków produkcji do polskich fabryk" - napisano w komentarzu do badania.

Autorzy badania piszą, że prognozy przedsiębiorców z polskiego sektora wytwórczego odnośnie do wielkości produkcji w nadchodzącym roku uległy poprawie.

Nowy rekord

"Petarda. Polski PMI wskoczył na 59,4 pkt. To nowy rekord wszech czasów. Ależ produkcja nie nadąża za popytem! Rekordowe odczyty cenowe" - czytamy we wpisie ekonomistów mBanku.

O nieoczekiwanym wzroście do 59,4 pkt. napisali przedstawiciele Polskiego Instytutu Ekonomicznego. "To kolejny historyczny rekord. Poprawa nastąpiła we wszystkich 5 komponentach mierzonych w badaniu. Krajowy przemysł napędza silny popyt zagraniczny. W efekcie obserwujemy duży wzrost zamówień oraz poprawę ocen bieżącej produkcji" - wskazali.