Przedsiębiorcy muszą poczekać na pieniądze. "Dotrą z całą pewnością w maju"

Pieniądze dla przedsiębiorców z branż, które obecnie są zamknięte, nie dotrą w kwietniu, a dotrą z całą pewnością w maju - powiedział wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin w programie "Sprawdzam" na antenie TVN24.

Kiedy przedsiębiorcy dostaną pieniądze z nowej tarczy? - To wymaga pewnych zmian, jeśli chodzi o system informatyczny ZUS-u. Te pieniądze dotrą do przedsiębiorców nie w kwietniu, a dotrą z całą pewnością w maju. Nie dotyczy to tych kilkudziesięciu branż, które objęte są tarczą od wielu miesięcy. Natomiast tych nowych kilkanaście branż będzie musiało się uzbroić w cierpliwość. Myślę, że w ciągu trzech-czterech tygodni te pieniądze zaczną trafiać do przedsiębiorców - powiedział Gowin.

"Mamy rezerwy budżetowe"

- Ogromna większość firm doczekała się tych pieniędzy. To jest gigantyczny wysiłek całego polskiego społeczeństwa (...), bo pomoc na przedsiębiorców idzie od Polaków, którzy płacą podatki, łącznie jest to kwota 200 miliardów złotych. Gigantyczny akt solidarności społecznej z przedsiębiorcami. Skala bankructwa jest na razie niewielka. Dla części przedsiębiorstw te pieniądze okazały się niewystarczające. Nie jest to tylko problem Polski - takie branże jak gastronomia czy turystyka dotknięte są kryzysem na całym świecie - wyjaśnił wicepremier.

Czy są rezerwy na pomoc dla firm, jeśli dojdzie do czwartej fali zakażeń koronawirusem?

- Chcę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że mamy rezerwy budżetowe i jesteśmy na to przygotowani. To tylko od nas (...) zależy, czy ta czwarta fala nadejdzie. To jest test naszej odpowiedzialności za siebie wzajemnie i za Polskę - podkreślił Gowin.

Gowin o rezerwach na pomoc dla firm w przypadku czwartej fali TVN24

Przedłużenie tarczy branżowej

Z informacji zamieszczonej przez kancelarię premiera w mediach społecznościowych wynika, że przedłużona zostanie obecnie obowiązująca tarcza branżowa. Jednocześnie pomoc zostanie rozszerzona na firmy z kolejnych kodów PKD. Chodzi m.in o branżę beauty i handlową - wyjaśniono.

Przedsiębiorstwa chronione tarczą branżową mogą liczyć na:

- bezzwrotną dotację w kwocie do 5000 złotych,

- zwolnienie ze składek ZUS dla firm do 49 zatrudnionych oraz dla jednoosobowych działalności gospodarczych,

- postojowe w kwocie 2080 złotych dla jednoosobowych działalności gospodarczych, dofinansowanie miejsc pracy pracowników.

Galerie, hotele, restauracje

Jak przekazał podczas czwartkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki, rząd zaproponuje nowe regulacje dotyczące czynszów w obiektach, np. galeriach handlowych, które zostały zamknięte w ramach walki z pandemią.

80-procentowe obniżki czynszów będą dotyczyć okresu obowiązywania zakazów prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. Dodatkowo przez trzy miesiące po ustaniu tego zakazu czynsze mają być zredukowane o 50 proc.

Z przedstawionej informacji wynika, że wynajmujący będą mieli prawo ustalenia wyższej wartości czynszu w przypadku wykazania, że skala obniżki jest niewspółmierna do rzeczywistych szkód najemcy.

- Branża gastronomiczna, hotelarska, te której najmocniej zostały dotknięte przez trzecią falę, będą miały kontynuowane mechanizmy wsparcia także po zakończeniu tej fali, po to, żeby mogły odbić się od tego naprawdę głębokiego dołka, będą to dodatkowe mechanizmy wsparcia finansowania ich działań - powiedział ponadto Morawiecki.

Premier nie doprecyzował, o jakie mechanizmy chodzi.

Tarcze PFR

Szef rządu zapowiedział także, że kontynuowana będzie tarcza finansowa PFR. - To jest program, który rzeczywiście uratował miliony, miliony miejsc pracy - powiedział Morawiecki, dziękując Polskiemu Funduszowi Rozwoju za sprawną organizację pomocy w ramach tego programu.

Premier przypomniał, że kształt Tarczy PFR musi być konsultowany z Komisją Europejską. Jednak, jak zwrócił uwagę, "środki pochodzą z siły państwa polskiego i zdrowych finansów publicznych państwa".

W ramach Tarczy PFR 1.0, uruchomionej podczas wiosennej fali pandemii w ub.r., PFR wypłacił 61 mld zł. Wsparcie trafiło do 348 tys. przedsiębiorstw z całej Polski, zatrudniających ponad 3,2 mln pracowników.

W obliczu drugiej fali pandemii rząd i PFR przygotowały Tarczę Finansową 2.0. To program wsparcia, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Strumień finansowego wsparcia Tarczy 2.0 obejmuje trzy instrumenty: Tarczę Finansową PFR dla MŚP 2.0, Tarczę Finansową dla Dużych Firm i umorzenie subwencji dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0.

Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 miliardów zł. Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 miliardów zł.

Autor:kris

Źródło: TVN24 Biznes, PAP