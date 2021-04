"Im dłużej trwa lockdown, tym mniejsze szanse na uratowanie firm"

Dodał, że "dobrze by było, gdyby za tydzień przedsiębiorcy usłyszeli, kiedy blokada będzie zakończona, kiedy będą mogli pracować w reżimie sanitarnym, bo oni są do tego gotowi".

- Każda branża ma uzgodniony z GIS-em (Głównym Inspektoratem Sanitarnym - red.) protokół bezpieczeństwa, jak działać w okresie pandemii. I wszyscy czekamy, że taki plan zostanie ogłoszony, bo przedsiębiorca musi wiedzieć, co ma robić w najbliższym czasie - podkreślił Rzecznik MŚP.

Dodał, że "w tej chwili nie ma wiedzy, co będzie dalej" z obostrzeniami.

Propozycja nowego kryterium przyznawania wsparcia

Według Abramowicza powinny zmienić się zasady przyznawania wsparcia od państwa. - Wszystkie firmy, które mają spadek obrotów spowodowanych lockdownem o 70 procent i więcej, powinny być dołączone do tego koszyka rekompensat - stwierdził. Obecnie wsparcie jest uzależnione od kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

- W związku z tym my mówimy: dobrze, zróbmy system wnioskowy. Odejdźmy od automatu. (...) I wniosek niech ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych - red.) sprawdzi, czy urząd pracy, czy PFR (Polski Fundusz Rozwoju - red.), czy rzeczywiście spadek obrotów jest związany z pandemią, czy ze złym zarządzaniem. Nie możemy sobie pozwolić na to, by poza systemem rekompensat została chociaż jedna firma, która jest zamknięta decyzjami rządu - podkreślił.