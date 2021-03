"Większe zamknięcie spowoduje większe kłopoty". Dzisiaj decyzja o kolejnych obostrzeniach

- Z niepokojem oczekujemy tych informacji, dlatego że, jeżeli będzie ogłoszony jeszcze głębszy lockdown, czyli więcej branż zostanie objętych restrykcjami, zamknięciem i patrząc na to, że jeszcze wielu przedsiębiorców nie jest objętych tarczami (...), to obawiamy się, że te większe zamknięcie spowoduje większe kłopoty - mówił.

Z niepokojem oczekujemy tych informacji, dlatego że, jeżeli będzie ogłoszony jeszcze głębszy lockdown, czyli więcej branż zostanie objętych restrykcjami, zamknięciem i patrząc na to, że jeszcze wielu przedsiębiorców nie jest objętych tarczami (..), to obawiamy się, że te większe zamknięcie spowoduje większe kłopoty dla firm z sektora z MŚP. Pamiętamy, że jeszcze wiosną były zablokowane usługi fryzjerskie, kosmetyczne.

Branża weselna, ślubna, restauracje, turystyka, hotele, te wszystkie firmy organizujące imprezy, eventy – one są najdłużej zamknięte. O ile one dostały w tej pierwszej fazie wiosennej dostały rekompensaty, które pozwoliły im na utrzymanie miejsc pracy i firm, teraz w tej chwili nie wszystkie dostają pomoc. Tutaj jest duży problem – na przykład w branży fitness tarcza jest tak skonstruowana, że około 80 proc. siłowni tej pomocy nie dostaje, a pozostałe dostają. Jeżeli ona jest tak długo rozłożona w czasie, to jednak ona nawet nie wystarcza na pokrycie kosztów (stałych – red.).

"Przedsiębiorcy powinni otrzymać rekompensaty"

- Przedsiębiorcy powinni otrzymywać rekompensaty. Te pieniądze, jeżeli firma dostaje, to one nie idą na zysk przedsiębiorcy, to nie jest zarobek, to są pieniądze, które mają starczyć na pokrycie części kosztów stałych. Jeżeli więc rząd chce zamykać dalsze branże, to powinien od razu dzisiaj powiedzieć jasno, jakie rekompensaty za tym pójdą - podkreślił.