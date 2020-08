Przedsiębiorcy patrzą z niepokojem w przyszłość. "Rzeczywistość okazała się brutalna"

Pandemia wpływa na nastroje

67 proc. oceniało kondycję swojej firmy na raczej dobrą, a 16 proc. jako bardzo dobrą. Jako złą - 15 proc., 3 proc. badanych jako bardzo złą. Pół roku po wprowadzeniu rygorów epidemicznych 34 proc. respondentów odpowiedziało, że epidemia miała negatywny wpływ na ich biznesy, 28 proc. uznało jej skutki za bardzo negatywne, 29 proc. nie dostrzega żadnego wpływu, a zaledwie 9 proc. badanych przedsiębiorców ocenia, że epidemia miała pozytywny wpływ na wyniki ich firm. - Pandemia, niestety, zrzuciła nas ze ścieżki ciągłego wzrostu. Po bardzo dobrych ostatnich latach przedsiębiorcy w wielu branżach spodziewali się, że rok 2020 będzie rekordowy. Rzeczywistość okazała się brutalna i konieczne jest liczenie strat. Te badania potwierdziły to, o czym mówię od tygodni - kolejny lockdown oznaczałby zapaść gospodarki, a co za tym idzie - zapaść systemu zdrowia. Większość firm go nie przetrwa - komentuje wyniki badań rzecznik MŚP Adam Abramowicz. Przedsiębiorcy spodziewają się, że warunki do prowadzenia biznesu mogą ulec pogorszeniu.