"Początek roku przyniósł dość słaby odczyt". Nowe dane z przemysłu

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w styczniu o 0,6 procent rok do roku, a miesiąc do miesiąca spadku o 5,4 procent. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w styczniu wzrosła w ujęciu rocznym o 5,7 procent, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 1,7 procent.