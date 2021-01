Prawie 50 milionów z "Tarczy 6.0" trafiło do przedsiębiorców

Jak skorzystać z wsparcia?

Od końca grudnia 2020 r. ZUS zaczął przyjmować wnioski o postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców (według kodów PKD wymienionych w ustawie). Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje jednokrotnie. Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku albo listopadzie 2020 r. o co najmniej 40 proc. w stosunku do sytuacji w analogicznym miesiącu 2019 roku.