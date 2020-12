"Przemysł broni się przed pandemią". Nastroje lepsze niż prognozowano

"Polski przemysł wciąż pozostawał w tyle za przemysłem europejskim"

"Według najnowszych wyników badań w listopadzie polski przemysł wciąż pozostawał w tyle za przemysłem europejskim. Co prawda główny Wskaźnik PMI utrzymał się powyżej neutralnego progu 50,0, lecz tylko dzięki wzrostowi zatrudnienia i znacznym opóźnieniom w dostawach, gdyż produkcja i nowe zamówienia spadły. Spadki te kontrastowały z silnymi wzrostami notowanymi w strefie euro" - napisali przedstawiciele firmy Markit w komentarzu do danych.

"Czas dostaw wydłużył się w największym stopniu od maja, a firmy zasygnalizowały utrudnienia operacyjne związane z kwarantanną pracowników. W efekcie producenci utworzyli więcej nowych etatów, co również było sprzeczne z trendem spadkowym obserwowanym w sektorze wytwórczym Eurolandu" - napisano.

"Mimo to, zaległości produkcyjne wciąż rosną, prognozy na najbliższe 12 miesięcy są nadal optymistyczne, a rozwiązanie problemów z dostawami powinno pozytywnie wpłynąć na warunki gospodarcze w sektorze" - napisano.

Markit podał we wtorek, że wskaźnik PMI dla przemysłu w strefie euro wyniósł 53,8 punktu, w Niemczech - 57,8 punktu, we Francji - 49,6 punktu, we Włoszech - 51,5 punktu, w Szwecji - 58,2 punktu, a w Szwajcarii - 55,2 punktu.