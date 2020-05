Najgorsze dane z przemysłu w historii

PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego.

"Bezprecedensowe tempo spadku"

"Prawdziwą skalę kryzysu w sektorze wytwórczym lepiej odzwierciedlały odczyty wskaźników produkcji i nowych zamówień, które stanowią 55 proc. wagi PMI. Oba indeksy zarejestrowały w kwietniu rekordowo niskie wartości, sygnalizując bezprecedensowe na tle badań historycznych tempo spadku. Wskaźnik Nowych Zamówień zarejestrował wartość 17,1, spadając o 29 pkt. w stosunku do lutego. Wskaźnik Produkcji również poszybował w dół ponieważ wiele fabryk zawiesiło działalność w czasie kwarantanny" - napisano.

"Nowy rekord"

"Skala pogorszenia koniunktury w Polsce jest podobna do tej w krajach Europy Zachodniej" - piszą natomiast analitycy Departamentu Analiz Ekonomicznych i Sektorowych Banku BNP Paribas.

"Wskaźniki wyprzedzające takie jak PMI i wskaźniki wyprzedzające GUS sugerują spadek produkcji przemysłu przetwórczego o ponad 20 proc. r/r w kwietniu, zwłaszcza biorąc pod uwagę spadek nowych zamówień (ten komponent wskaźnika PMI obniżył się w kwietniu do poziomu 17.1 punktów). Uważamy, że zarówno produkcja eksportowa, jak też i przeznaczona na rynek krajowy będą spadać w podobnym tempie w drugim kwartale br." - czytamy w komunikacie.

"W kontekście luzowania ograniczeń nakładanych na gospodarki europejskie, w tym Polskę, w ostatnich dniach można jednak żywić pewną nadzieję na poprawę wskaźnika PMI w maju. Pozostanie on jednak, naszym zdaniem, poniżej poziomu 50 punktów co najmniej przez kilka kolejnych miesięcy. Kwietniowe badanie PMI wskazuje również na głębokie spadki cen producentów, co w połączeniu z silnym spadkiem popytu konsumpcyjnego sugeruje rosnące ryzyko ponownego pojawienia się deflacji w bieżącym roku w Polsce" - prognozują eksperci.