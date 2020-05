"Odmrażanie" europejskich rynków szansą dla Polski. "To nie jest czas na nacjonalizm gospodarczy"

Szansa dla Polski

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą zyskać w trakcie "odmrażania" europejskich gospodarek, gdyż rynek będzie chciał, by łańcuchy dostaw były bardziej odporne i mniej zależne od Chin. Już widać, że kraje tego regionu radzą sobie coraz lepiej w sektorach, gdzie Chiny są dominującym dostawcą - m.in. motoryzacji, farmacji i sprzęcie medycznym. Wprowadzenie podatku węglowego na produkty z krajów nieprzestrzegających redukcji emisji CO2 może przyspieszyć ten proces - oceniła cytowana przez czwartkowy "Financial Times" Beata Javorcik, główna ekonomistka EBOR-u.

Nastawione na przemysł gospodarki Europy Środkowej są silnie powiązane z niemiecką gospodarką. W tym momencie jest to spory plus, gdyż spośród największych rynków UE kryzys dotknął Niemcy w najmniejszym stopniu. Poza tym wydaje się, że takie kraje jak Francja, Włochy czy Hiszpania nie odmrożą swoich gospodarek tak szybko. Może to oznaczać, że jeśli niemiecka gospodarka nie dostanie nagłej i sporej zadyszki, może być trudniej krajom postkomunistycznym utrzymać tak wysoki poziom dofinansowania ze środków Unii, jakim cieszyły się w ostatnich dwóch dekadach - pisze "Financial Times".