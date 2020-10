Branża ostrzega przed skutkami obostrzeń. Obawiają się bankructw

Zdaniem Polskiej Rady Centrów Handlowych ewentualne wprowadzanie dodatkowych ograniczeń dla handlu jest nieuzasadnione, gdyż klienci przychodzą do galerii, by zaspokoić najważniejsze potrzeby zakupowe. Organizacja podkreśla, że wprowadzenie dodatkowych obostrzeń może zagrozić przyszłości wielu podmiotów z sektora handlowego i doprowadzić do bankructw, a w konsekwencji do zwolnień pracowników.

PRCH podkreśla, że w sklepach stosowane są "najwyższe standardy sanitarne", w tym m.in. nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących, regularna i częsta dezynfekcja miejsc dotykanych przez ludzi, poza tym wykorzystywane są zaawansowane technologie – systemy kamer zliczające klientów w czasie rzeczywistym, pozwalające na kontrolowanie liczby osób przebywających w obiekcie, a także "prowadzone są intensywne działania informacyjno-edukacyjne kierowane do klientów".

Dodatkowe ograniczenia uderzą w branże

"Wprowadzenie dodatkowych ograniczeń może zagrozić przyszłości wielu podmiotów z sektora handlowego i doprowadzić do bankructw, a w konsekwencji do zwolnień pracowników" - podkreśliła Rada, wskazując, że w pierwszym półroczu 2020 roku PRCH Turnover Index wskazujący na poziom obrotów branży centrów handlowych był o jedną trzecią niższy (31,2 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wynikało to z lockdownu wprowadzonego od 14 marca do 4 maja. Rekordowo niskie obroty zanotowano w kwietniu br., kiedy indeks był niższy aż o 79,6 proc. rok do roku.