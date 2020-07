Gospodarczy koronakryzys w Europie. Jak poradzi sobie Polska?

Konferencja w NBP poświęcona była opublikowanemu wcześniej przez bank centralny lipcowemu "Raportowi o inflacji". Jak powiedział Szpunar, od poprzedniego raportu i projekcji minęły zaledwie cztery miesiące, a "świat wywrócił się do góry nogami", ponieważ pandemia spowodowała niebywały szok gospodarczy dla gospodarki globalnej. Nie ominęła też gospodarki Polski.

Bardziej pesymistyczna prognoza

Szpunar przyznał, że prognoza NBP jest bardziej pesymistyczna od prognozy Komisji Europejskiej. - Niemniej jednak jest to nadal projekcja, która pokazuje, że Polska gospodarka skurczy się w tym roku najmniej ze wszystkich gospodarek w UE - zaznaczył.

Zwrócił także uwagę na korzystną strukturę polskiej gospodarki. - Można powiedzieć o niskim udziale turystyki w wartości dodanej brutto (...), co istotnie nas odróżnia od innych gospodarek. To ważne dlatego, że ten sektor został szczególnie dotknięty przez restrykcje związane z pandemią - tłumaczył Szpunar.

"Liczba bezrobotnych nie przyrasta jakoś istotnie"

Między innymi o sytuacji na rynku pracy mówił wicedyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski. Jego zdaniem ogromny wpływ na to, co się na nim dzieje, mają wprowadzone pakiety antykryzysowe. Jak poinformował, po kwietniu i maju przeciętne zatrudnienie spadło o 240 tys. etatów, ale liczba pracujących spadła o 80 tys. Różnica wskazuje na osoby, które przeszły na pracę w niepełnym wymiarze godzin.

- Skala wzrostu stopy bezrobocia jest umiarkowana (...). Liczba bezrobotnych nie przyrasta jakoś istotnie, to jest po wyrównaniu wahań sezonowych o około 100 tysięcy miesięcznie. Natomiast mniej osób jest zatrudnianych - powiedział Kotłowski. Przyznał, że dane mogą być zakłócane przez "zasiłek solidarnościowy", który jest wypłacany bez konieczności rejestrowania się w urzędach pracy przez bezrobotnych.

- Prawdopodobnie to wyższe bezrobocie możemy zobaczyć w drugiej połowie roku, kiedy przestaną działać te elementy Tarczy - zauważył. Dodał, że dotychczas skorzystało z niej ok. 3,3 mln pracowników. - Oczywiście zwolnienia są; w horyzoncie projekcji zakładamy, że przekroczą pół miliona pracowników do końca trzeciego kwartału - poinformował.