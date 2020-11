"Recesja w Polsce będzie jedną z najpłytszych". Gospodarcze prognozy z Brukseli

Załamanie nie zostanie odrobione w przyszłym roku

- Prognoza zakłada, że PKB całej UE dojdzie prawie do poziomu sprzed pandemii pod koniec 2022 r. - zaznaczył Gentiloni. Zastrzegł, że nie dotyczy to jednak wszystkich państw członkowskich. Prawie połowa z nich nie odbuduje swoich gospodarek do poziomu sprzed kryzysu do końca 2022 r. Więcej czasu będą potrzebować państwa z dużym sektorem turystyki.

W najtrudniejszej sytuacji Hiszpania

Jak wskazał szef MF, prognozy resortu przewidują, że deficyt sektora w latach 2020-21 osiągnie odpowiednio poziom 11,8 proc. PKB oraz ok. 6 proc. PKB. - Różnica w stosunku do prognozy KE wynika przede wszystkim z konserwatywnego podejścia Ministerstwa Finansów co do kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych (tempo wzrostu gospodarczego) i budżetowych (wielkość dochodów budżetowych) - wyjaśnia Kościński. - Pakiety pomocowe sfinansowane dodatkowym długiem zatrzymają jego znaczącą redukcję, jaką obserwowaliśmy od 2016 r. (spadek o 8,3 pkt proc.) - zastrzegł minister. Dodał, że w 2020 r. dług sektora wzrośnie o 10,9 pkt proc do 56,6 proc. PKB, a w 2021 r. do 57,3 proc. PKB. W 2022 przewidywany jest spadek relacji do 56,4 proc. - Zgodnie z prognozą KE dług pozostanie więc na poziomie poniżej 60 proc. PKB, a jego przyrost będzie znacznie poniżej średniej w UE - podsumował minister.