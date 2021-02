Minister: do przedsiębiorców trafiło 176 miliardów złotych

Dane o pomocy rządu

- Do tej pory ponad 176 mld zł trafiło do polskich przedsiębiorców na ratowanie miejsc pracy. (...) Udało się uratować ponad 6 mln miejsc pracy – podała minister Maląg.

Wskazała, że kolejne wsparcie jest świadczone w ramach tarczy 7.0. - To wsparcie przewidziane dla ok. 300 tys. przedsiębiorstw. To zwolnienia z obowiązku opłacania składki ZUS, świadczenie postojowe, dopłaty do wynagrodzeń z FGŚP oraz dotacje, które udzielane są dla mikro i małych przedsiębiorstw – wymieniła Maląg. Dodała, że koszt pomocy to ponad 5 mld zł.