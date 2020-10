Miliard euro na polskie miejsca pracy. "To tylko początek"

Miliard euro na pomoc w ochronie miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia wypłaciła Polsce Komisja Europejska. Bruksela skierowała też środki do Włoch i Hiszpanii, krajów, które zostały najmocniej dotknięte kryzysem wywołanym koronawirisem.

"Polska otrzymała dziś miliard euro pożyczki dzięki wsparciu z instrumentu SURE w celu ochrony miejsc pracy i pracowników w tych trudnych czasach. To tylko początek, Polska otrzyma łącznie 11,2 mld euro z SURE, w tym na finansowanie mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy" - napisała po polsku na Twitterze szefowa KE Ursula von der Leyen.