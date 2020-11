Wicepremier: działalność firm w minimalnym stopniu przyczynia się do wzrostu zachorowań

Będę rekomendował Radzie Ministrów, by ewentualne następne gospodarcze obostrzenia były poprzedzone innymi decyzjami dotyczącymi kontaktów towarzyskich, czy kontaktów społecznych, pozazawodowych - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Jarosław Gowin podziękował na poniedziałkowej konferencji prasowej Radzie Przedsiębiorczości, która zaapelowała w poniedziałek o restrykcyjne przestrzeganie rygorów sanitarnych w miejscach pracy, co pozwoli uchronić Polskę przed zamknięciem gospodarki.

Wicepremier ocenił, że jest to "wyraz odpowiedzialności nie tylko za przyszłość polskich firm i przyszłość miejsc pracy i pracowników zatrudnionych w tych firmach". - To jest apel będący wyrazem odpowiedzialności za całe polskie społeczeństwo, za bezpieczeństwo zdrowotne, za bezpieczeństwo gospodarcze, ponieważ służba zdrowia i gospodarka stanowią system naczyń połączonych - powiedział Gowin.

- Wierzę, że ten apel przyczyni się do tego, że zdołamy uniknąć negatywnego scenariusza. Ale gdyby scenariusz negatywny stał się konieczny, to na dłuższą metę zagrażałoby to nie tylko kondycji gospodarczej, nie tylko poziomowi życia, ale wręcz zdrowotności polskiego społeczeństwa - dodał.