Niższy VAT, ustawa czynszowa i otwarte ogródki. Gastronomia apeluje o działania ratunkowe

Konieczne jest obniżenie stawek VAT do 5 procent na całą ofertę gastronomiczną, ustawa czynszowa i możliwość otwarcia ogródków - apeluje Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej. Dodała, że spełnienie tych warunków jest konieczne, aby branża mogła przetrwać trwający od października lockdown.

Jak powiedział PAP sekretarz generalny zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej (IGGP) Sławomir Grzyb, rząd swoimi decyzjami o zamykaniu lokali jesienią ub. roku i udzielaniu pomocy wybranym według PKD doprowadził do zapaści wielu restauratorów.

Zamiast kodów PKD, refundacja utraconych przychodów

- I mimo tak długiego zamknięcia branży gastronomicznej wielu przedsiębiorców do tej pory nie otrzymało pomocy, zapowiadanej na licznych konferencjach przez premiera i ministrów - zaznaczył.

Jak podkreślił, to w większości są mikro firmy i powinny mieć refundację straty przychodów w ustalonej wysokości, np. dofinansowanie w wysokości 50 proc. utraconych przychodów w IV kwartale 2020 r. i w I kwartale 2021 r.

Przypomniał, że już 23 listopada ub.r. IGGP wniosło petycję do premiera o stworzenie „Funduszu Wsparcia Gastronomii” na wzór Funduszu dla Kultury. - Niestety przedstawiciele rządu negatywnie ocenili ten postulat - zaznaczył.

- Zażądaliśmy od kierownictwa PFR, ujawnienia prawdziwych przyczyn odrzucania wniosków tych przedsiębiorców, którzy spełnili wszystkie wymogi, a mimo to ich wnioski zostały odrzucone ze względu na par. 11 pkt 11 regulaminu PFR. A mówi on o tym, że PFR jest uprawniony do odmowy wypłaty subwencji finansowej na rzecz beneficjenta w przypadku, gdy jest uzasadnione podejrzenie wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nieprawidłowości lub nadużyć - podaje Grzyb.