Firmy chcą odszkodowań za lockdown. Wpłynęły dwa pozwy

Dwa pozwy

Jak poinformowała PAP Prokuratoria Generalna, która reprezentuje Skarb Państwa przed sądami, do tej pory wpłynęły dwa pozwy z żądaniami odszkodowawczymi, związanymi z lockdownem. Jeden z nich opiewa na kwotę ok. 215 tys. zł i został złożony przez właściciela galerii handlowej, a drugi na kwotę ok. 458 tys. zł został złożony przez właściciela sieci siłowni. Według rzecznika Prokuratorii Bartosza Swatka, odpowiedzi na te pozwy nie zostały jeszcze przygotowane i na tym etapie Prokuratoria nie zdradza szczegółów spraw. Rzecznik dodał, że trzeba uwzględniać fakt, że mierzymy się z sytuacją bezprecedensową. - Pandemia nie została wywołana działaniami Państwa, a przyjmowane w Polsce rozwiązania nie odbiegały od przyjętych w Unii Europejskiej. Państwo działało w interesie obywateli kierując się ochroną ich życia i zdrowia. Oprócz tego zostały uruchomione środki ograniczające negatywne skutki ekonomiczne i finansowe pandemii. To wszystko powinno ograniczać zakres kompensacji Państwa nawet w przypadku ewentualnego wystąpienia innych przesłanek odpowiedzialności - wskazał.