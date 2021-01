Czy "szczyt drugiej fali" na rynku pracy już za nami? Najnowsze dane

W grudniu 2020 roku spadki liczby nowych ofert pracy wyraźnie wyhamowały – wynika z raportu Grant Thornton i firmy Element. Według danych z ostatniego miesiąca ubiegłego roku widoczny był wzrost liczby nowych ofert dotyczących zawodów biurowych, zwłaszcza z obszaru finanse, marketing i sprzedaż oraz IT. Odnotowano też wyraźny wzrost zapotrzebowania na przedstawicieli zawodów medycznych. Najwyraźniejsze spadki popytu są za to widoczne wśród zawodów związanych z pracą fizyczną.

Sytuacja na rynku pracy

"Jak wynika z danych firmy Element zebranych dla Grant Thornton na bazie 50 największych portali rekrutacyjnych w Polsce, w szczytowym momencie, czyli w kwietniu 2020 roku, liczba nowych ofert pracy spadała o ponad 50 proc. rok do roku" – czytamy w komunikacie firmy.

"Na szczęście, druga, jesienna fala pandemii okazała się znacznie łagodniejsza. Choć zakażeń jest wielokrotnie więcej niż w pierwszej, to pracodawcy znacznie spokojniej patrzą w przyszłość. W grudniu 2020 roku opublikowali 176 tys. ofert, czyli o 16,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. To lepszy wynik niż w listopadzie (kiedy spadek rok do roku wyniósł 26,9 proc.) i październiku (spadek o 21,2 proc.)" – napisano.