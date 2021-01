"Budżetu nie stać na pełne pokrywanie strat gospodarki". Biznes apeluje do premiera

Apelujemy do rządu o podjęcie rozmów z przedstawicielami przedsiębiorców i pilne ustalenie planu odmrażania gospodarki - pisze w liście skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego Konfederacja Lewiatan. Organizacja proponuje powołanie specjalnego zespołu z udziałem przedsiębiorców i epidemiologów, który jak najszybciej przygotuje wytyczne rozmrażania branż bezpośrednio lub pośrednio dotkniętych lockdownem.

"Jesteśmy przekonani, że możemy znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli uchronić firmy i stworzone przez nie miejsca pracy, a jednocześnie nie powiększać znacząco zagrożenia epidemiologicznego, nawet jeśli wymagać to będzie jeszcze większego wysiłku niż dotychczas" - czytamy w komunikacie.

"Budżetu nie stać na pełne pokrywanie strat"

"Dlatego musimy stopniowo, w reżimie sanitarnym, zacząć znosić obostrzenia w handlu, usługach, hotelarstwie czy gastronomii. Nawet gdyby ceną za to miało być czasowe ograniczanie naszych swobód, jak ma to miejsce w wielu krajach Europy lub też warunkowanie dostępu do niektórych usług dla osób zaszczepionych, posiadających odporność lub zweryfikowanych negatywnym wynikiem testu" - czytamy.