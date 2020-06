Państwowa kasa na coraz większym minusie. Są najnowsze dane

Na koniec maja 2020 roku deficyt budżetu państwa wyniósł 25,9 miliarda złotych - wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Finansów. Dochody podatkowe w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem były niższe o około 14,2 miliarda złotych.

Wydatki na walkę z epidemią

Resort podał, że wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2020 rok wyniosło 183 miliardy złotych, co stanowiło 42 procent kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na 2020 rok. Dla porównania, w analogicznym okresie przed rokiem wydatki wynosiły 164,8 miliarda złotych. Oznacza to, że wydatki budżetu państwa wzrosły o 18,2 miliarda złotych. czyli 11 procent.

"Głównie z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 3,1 mld zł), wydatków z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE (więcej o 1,2 mld zł), oraz w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500 plus od lipca 2019 r. (więcej o 8,2 mld zł)" - podało Ministerstwo Finansów.

"W maju br. dotacja do FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - red.) była częściowo wypłacana z Funduszu COVID-19, w związku z powyższym jej wykonanie w ramach budżetu państwa było niższe o 0,8 miliarda złotych w porównaniu z okresem styczeń-maj 2019 roku" - napisano.

MF podało, że wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa były zaś niższe o 0,3 miliarda złotych w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Dane o wykonaniu budżetu państwa do 31 maja 2020 roku

Niższe dochody podatkowe

Ministerstwo poinformowało, że w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były niższe rok do roku o 6,3 miliarda złotych - 8,6 procent, a z podatku PIT o około 2,2 miliarda złotych - 8,6 procent. Spadek w porównaniu do sytuacji przed rokiem odnotowano także w przypadku dochodów z podatku CIT - o około 4 miliardy złotych, 19,2 procent, podatku akcyzowego i podatku od gier - o około 1,7 miliarda złotych, 6,0 procent, a także z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych o 0,1 procent, czyli około 2,2 miliona złotych.