Schowki na narty, darmowe degustacje. Hotelarze i restauratorzy próbują obejść przepisy

Zdesperowani przedsiębiorcy szukają sposobów, by przetrwać okres zamknięcia restauracji i hoteli. Wśród nich są darmowe degustacje z rachunkiem czy zdalna praca pod Giewontem - pisze w czwartek "Rzeczpospolita".

"W polskich górach w czasie świąt Bożego Narodzenia i ferii zimowych tłoczno nie będzie. Pojawić się mogą bowiem tylko jednodniowi turyści. Ograniczenia (nieoficjalnie) mają potrwać do 18 stycznia. Co bardziej zdesperowani przedsiębiorcy szukają sposobów, by przetrwać ten czas" - zwraca uwagę dziennik.