Biedronka zmienia godziny otwarcia sklepów

Wcześniej Biedronka informowała, że od soboty 10 października ponad 40 sklepów w całej Polsce działa całodobowo, a około 650 - do 23.30. Zgodnie z najnowszym komunikatem od tego tygodnia ponad 2350 sklepów jest czynnych co najmniej do godz. 23:30.

Kolejna sieć

Także sieć hipermarketów Auchan w związku z nowymi ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd wydłużyła godziny otwarcia. Jej sklepy są czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 22.00, a nie jak poprzednio od 7.00.

O ewentualne zmiany godzin otwarcia sklepów pytaliśmy w ubiegłym tygodniu również inne sieci. Biuro prasowe Tesco poinformowało nas, że "godziny otwarcia sklepów Tesco nie ulegną zmianom". "Większość z nich jest czynnych do godziny 22 lub 23 (w zależności od lokalizacji). Cały czas zapraszamy także klientów do naszych sklepów otwartych 24/7" - dodali przedstawiciele sieci.

Ewa Wojtysiak z Dino Polska również nie wskazywała, by miało dojść do zmian w działaniu sklepów. "Markety Dino w całej Polsce są czynne od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe w godzinach od 06:00 do 23:00" - mogliśmy przeczytać w przesłanej nam odpowiedzi. "Pojedyncze sklepy Dino są otwarte w krótszych niż standardowe godzinach, co związane jest z dostosowaniem funkcjonowania tych placówek do lokalnych przepisów" - zaznaczyła Wojtysiak.