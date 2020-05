Koronawirus a ceny truskawek. "Część plantatorów zaryzykowała"

Truskawki są droższe o 34 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Na wysokich poziomach utrzymują się również ceny jabłek. Z drugiej strony o 53 procent tańsze są ubiegłoroczne warzywa - poinformował ekspert rynku hurtowego w Broniszach Maciej Kmera.

Gdy weźmie się pod uwagę cały koszyk warzyw - tych starych, ze zbiorów ubiegłorocznych, i nowalijek - to na 13 maja był on tańszy o 4,9 procent. Choć - jak zwrócił uwagę Maciej Kmera - młode warzywa były droższe średnio o 12 procent, to stare kosztowały mniej aż o 53 procent.