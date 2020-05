Premier prognozuje "znaczący" deficyt budżetowy. "Nie jest dla mnie najważniejszą liczbą"

Deficyt budżetowy będzie znaczący, na pewno kilkuprocentowy - powiedział na środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. - Ratujemy polską gospodarkę, ratujemy miejsca pracy i to, czy będzie ten deficyt 6, 7, 8, czy może 9 procent, nie jest dla mnie najważniejszą liczbą - podkreślił szef rządu.

- Dzisiaj trudno jeszcze powiedzieć, przed nowelizacją, jaki będzie deficyt, mogę powiedzieć, że będzie on znaczący, na pewno kilkuprocentowy. Czy to będzie liczba bliższa 8 procent, czy 5 procent to trudno dzisiaj jeszcze przesądzić - powiedział.