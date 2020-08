Plan ratunkowy dla górnictwa. Za tydzień początek prac specjalnego zespołu 

We wtorek strony spotkały się w Katowicach ponownie, by uzgodnić organizacyjne szczegóły prac. Resort aktywów reprezentował wiceminister Maciej Małecki.

Początek prac

Odchodzenie od węgla

- Zaproponowano nam pewne zespoły w ramach PGG, jednak my uważamy, że najpierw powinien spotkać się zespół główny, by ustalić pewne kierunki i dać sygnał na dół - tłumaczył związkowe stanowisko szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek. Jego zdaniem, zespoły problemowe będą mogły skutecznie pracować wtedy, gdy kluczowe kwestie - dotyczące m.in. perspektyw funkcjonowania górnictwa oraz zapotrzebowania na węgiel - zostaną ustalone w Warszawie.

Hutek był także pytany o słowa wicepremiera Jacka Sasina, który w poniedziałkowej rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" stwierdził, że "znalezienie realnej alternatywy dla rozwiązania, które było na stole, będzie bardzo trudne". - Jeżeli rząd chce, to spiszmy program tak jak było powiedziane, mamy derogację podobno do 2060 roku. Spiszmy ten program na 40 lat, to pozwoli nam spokojnie odejść od węgla, a przede wszystkim znaleźć miejsca pracy na Śląsku. Dobrze pan wie, że to się nie skończy na górnictwie, energetyce, to się skończy na hutnictwie, na motoryzacji, na całym przemyśle energochłonnym - powiedział szef górniczej Solidarności.