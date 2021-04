Spór z Czechami o kopalnie w Turowie. "Jej zamknięcie to strata 13,5 mld złotych"

Spodziewam się dobrych decyzji, co do kolejnych lat pracy kopalni Turów - stwierdził wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Dodał przy tym, że zamknięcie kopalni oraz elektrowni oznaczałoby koszt około 13,5 miliarda złotych.

Wiceszef MAP podkreślił na konferencji, że kompleks w Turowie jest jednym z kluczowych z punktu widzenia krajowego sytemu elektro-energetycznego. Zwrócił uwagę, że elektrownia zaopatruje obecnie w energię 2,3 mln odbiorców, a po oddaniu kolejnego bloku będzie to dodatkowe 1 mln odbiorców.

"Jedno z najważniejszych miejsc produkcji energii"

- Dla nas kluczową kwestią jest to, by kompleks w Turowie mógł nadal pracować jako jedno z tych najważniejszych miejsc produkcji energii w Polsce - zaznaczył.

Według Sobonia w sporze o rozbudowę kopalni, argumenty prawne i merytoryczne są po polskiej, a nie po czeskiej. Dodał, że "spodziewa się dobrych decyzji co do kolejnych lat pracy kopalni".

Według wiceszefa MAP, gdyby zdecydować o natychmiastowym zamknięciu kopalni oraz elektrowni, to szacowane straty wyniosłyby ok. 13,5 mld zł.

Dodała, że rząd robi wszystko, żeby w tej sprawie odpowiednio negocjować i przedstawiać argumenty. - Ja czuję się szczególnie zobowiązana wobec ziemi zgorzeleckiej i będę walczyć o jej przyszłość oraz o to, by się tu nic takiego nie stało, co zagroziłoby funkcjonowaniu gospodarczemu i społecznemu- – powiedziała Machałek, która jest także posłanką na Sejm z okręgu jeleniogórsko – legnickiego.