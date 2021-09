Ponad 2 miliony złotych kary dziennie za kopalnię Turów. Analityk komentuje

Polska ma zapłacić karę pieniężną za działalność kopalni Turów. - Polska trochę zaniedbała proces przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z moich rozmów z przedstawicielami administracji wynika, że Polska od początku nie wierzyła, że Trybunał może nakazać zamknięcie kopalni Turów - ocenił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Dominik Brodacki z Polityki Insight, analityk ds. energetycznych. Jego zdaniem, "teraz Polska prawdopodobnie kalkuluje, co jej się bardziej opłaca - płacić karę Komisji Europejskiej, czy płacić kary na rzecz Czechów".

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował w poniedziałek, że ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary pieniężnej w wysokości 500 tysięcy euro dziennie, czyli równowartość 2,3 mln zł. TSUE podał w komunikacie, że "tego rodzaju środek należy uznać za konieczny do wzmocnienia skuteczności środka tymczasowego zarządzonego postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. i odwiedzenie tego państwa od opóźniania dostosowania swojego zachowania do tego postanowienia".