Przerwa w rozmowach o kopalni Turów. "Na tym etapie nie komentujemy sprawy"

Wycofanie skargi z TSUE?

Minister środowiska Czech Richard Brabec podczas konferencji w czwartek rano powiedział: - Rozważamy możliwość wycofania skargi, jeśli Polska spełni warunki. Nie chciałbym rozmawiać o konkretnych wymaganiach, to coś, co musi jeszcze zostać wynegocjowane. Umowa, którą przygotowujemy, jeszcze nie przybrała ostatecznego kształtu.

Odpowiadając na pytanie dotyczące przebiegu wcześniejszych rozmów polsko-czeskich w sprawie Turowa, czeski polityk powiedział, że trwały one od 2016 roku na różnych szczeblach "od ekspertów po premierów", jednak "nie udało się dojść do porozumienia i znaleźć rozwiązania, które by zaspokoiło obie strony".