Kontrowersje na sejmowej komisji. "Decyzja TSUE nie powinna i nie może być wykonana"

- Rząd przedstawił, że prowadzi te negocjacje, więc przyjmowanie tego rodzaju stanowiska moim zdaniem jest bezprzedmiotowe. Z naszego punktu widzenia należy premierowi dać możliwość prowadzenia negocjacji korzystnych dla Polski, a nie zmuszać premiera do jakichkolwiek, wtedy będą po prostu drogie te ustępstwa, gdyby Sejm zobowiązał na każdych warunkach, żeby doprowadzić do porozumienia - mówił Suski przed głosowaniem. Stanowisko zgłoszone przez Nowaka poparło 12 posłów, przeciw było 16, wstrzymała się jedna osoba.

Podczas posiedzenia nie wysłuchano głosów organizacji społecznych, uzasadniając to brakiem czasu. - Moglibyśmy do rana tak kontynuować - odpowiedział Marek Suski na wniosek o zmianę sposobu prowadzenia dyskusji.

Decyzja TSUE w sprawie kopalni Turów

- No i wiemy również że niektórzy europosłowie wręcz domagali się takiej decyzji. Drodzy państwo, jeśli taka sytuacja jest, to czego my się możemy spodziewać, czego my się możemy spodziewać, jeśli w Sejmie polskim, w Parlamencie Europejskim nie ma jednoznacznej obrony interesów państwowych, narodowych - dodał.

Odmiennego zdania są przedstawiciele opozycji. - Po prostu byliśmy niewiarygodni. I to tyle. To trzeba naprawić. A my przekładamy kwestie prawne, zaniedbań, braku odpowiednich rozwiązań, bo przecież w naszym kraju co to jest prawo, zwłaszcza Unii Europejskiej? Nie trzeba się nim przejmować, bo tak nas rząd przyzwyczaił. Wystarczyło je stosować, a teraz grzecznie spróbować wyjść prawnie z tej sytuacji. Nie ma innej drogi - podkreśliła Gabriela Lenartowicz z Koalicji Obywatelskiej.