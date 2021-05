Premier: rozwiązanie sporu jest w zasięgu ręki

Na marginesie Rady Europejskiej rozmawiałem z premierem Andrejem Babiszem o kwestiach związanych z Turowem. Mamy uzgodnione wytyczne, które uzgodnił wczoraj zespół negocjacyjny w umowie. Jeśli ta umowa zostanie zaakceptowana, to mamy w zasięgu ręki polubowne zakończenie tego sporu - powiedział premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu szczytu w Brukseli.

- Mamy przede wszystkim wyznaczone wytyczne do umowy. Wczoraj zespół negocjacyjny uzgodnił wytyczne do umowy, o tych wytycznych też rozmawiałem z panem premierem Babiszem. I jeżeli ta umowa zostanie zaakceptowana - a wszystko na to wskazuje - to mamy w zasięgu ręki polubowne załatwienie tego sporu - powiedział Morawiecki.

Wskazał, że potwierdzeniem tego są uzgodnienia przedstawione na konferencji marszałka województwa dolnośląskiego i hetmana Kraju Libereckiego. - Skracając te interpretacje, warto sięgnąć do ostatnich zdań, które tam padły, a one mówią właśnie o tym, na czym nam najbardziej zależy, a mianowicie: jeżeli te uzgodnienia będą wdrożone, to kopalnia i elektrownia Turów będą mogły dalej funkcjonować - stwierdził szef rządu.

- Ja ze swojej strony mogę dodać, że oczywiście kopalnia i elektrownia Turów będą dalej funkcjonować i funkcjonują (...), ale niezależnie od tego, że my to stanowisko podtrzymujemy, to chcemy doprowadzić do polubownego zakończenia tego granicznego sporu z Republiką Czeską i stąd szereg projektów transgranicznych, które będą wspólnie prowadzone. One wszystkie zasadniczo ogniskują się na tym, o czym wczoraj czy dzisiaj w nocy mówiłem, i co wczoraj wynegocjowane zostało przez nasz zespół, który ze stroną czeską dyskutował - powiedział Morawiecki.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sporu. Decyzja ta wiąże się ze skargą Czech, w ocenie których kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

Rozmowy z Czechami

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w Brukseli z premierem Czech Andrejem Babiszem w sprawie kopalni Turów. W nocy z poniedziałku na wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że "mając na uwadze zacieśnienie transgranicznej współpracy z Republiką Czeską, wydaje się, że jesteśmy bardzo bliscy porozumienia".

- W wyniku tego porozumienia Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wskazał szef rządu.

Do tych słów odniósł się premier Czech Andrej Babisz podczas wtorkowego briefingu. Jak przekazał, nie ma planów wycofania skargi przeciwko Polsce w sprawie kopalni Turów, ponieważ nie osiągnięto jeszcze porozumienia.

- Wczoraj rozmawiałem z premierem Mateuszem Morawieckim o kopalni w Turowie. Cieszę się, że po wielu latach Polska zauważyła ten problem, problem mieszkańców Republiki Czeskiej. Interweniowaliśmy w tej sprawie od roku 2016 - bez rezultatu - powiedział Andrej Babisz podczas wtorkowego briefingu prasowego.

Jak dodał, negocjacje jeszcze się nie zakończyły. - Strona polska musi się teraz określić, musi przyjąć jakieś stanowisko. Potem oczekuję, że zostanie podpisana jakaś międzynarodowa bilateralna umowa. Najprawdopodobniej podczas spotkania na poziomie rządowym, a przynajmniej między ministrami - powiedział premier Czech.

We wtorek rzecznik polskiego rządu Piotr Mueller mówił, że skarga w sprawie kopalni Turów ma zostać wycofana po podpisaniu porozumienia. Dodał, że w poniedziałek specjalny zespół roboczy samorządowo-rządowy uzgodnił kierunkowe wytyczne dotyczące umowy. - Umowa zakłada, że Polska podejmie wspólne działanie ze stroną czeską, jeżeli chodzi o tematy środowiskowe związane między innymi z ochroną wód gruntowych po stronie czeskiej oraz polskiej. Polska na współfinansowanie tych celów środowiskowych, geologicznych przeznaczy między 40 a 45 milionów euro - wyjaśnił Piotr Mueller.

Spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej odbyło się w Libercu. Uczestniczyli w nim wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, wiceminister środowiska Republiki Czeskiej Vladislav Smrz oraz wiceprezes PGE Wanda Buk.

Według Onetu, który dotarł do oficjalnego dokumentu z tego spotkania, Polska zobowiązała się do wpłaty "kwoty 40-45 mln euro, obejmującej sfinansowanie kosztów poniesionych na eliminację ryzyk związanych z działalnością kopalni, monitorowania skutków działalności kopalni i współfinansowania z Republiką Czeską innych projektów, po wpłaceniu której Republika Czeska wycofa w określonym terminie swoją skargę". Zaznaczono również, że do czasu zawarcia umowy zostanie znaleziony sposób na przekazanie wspomnianych funduszy tak, aby to było zgodne z prawem.

Kopalnia i elektrownia Turów należą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będącego częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Autor:kris

Źródło: PAP, TVN24 Biznes