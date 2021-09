W poniedziałek kolejna runda rozmów w sprawie kopalni Turów

Kopalnia Turów - rozmowy z Czechami

Negocjacje ze stroną czeską trwają od czerwca. Rząd w Pradze w połowie czerwca przesłał Polsce pierwszą wersję umowy dotyczącej kopalni Turów. O przesłaniu projektu poinformował czeski minister środowiska Richard Brabec. Jak mówił, dokument zawiera warunki, których spełnienia przed wycofaniem pozwu z TSUE i po jego wycofaniu domagają się Czesi. Szczegółów wysłanego do Warszawy projektu jednak nie ujawniono.

- Nadal sprawa pozostaje bardzo trudna. Nie tracimy nadziei na to, że strona czeska również takie podejście będzie zachowywała. Myślę, że po dzisiejszym dniu możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy pewien postęp w tych rozmowach, natomiast wciąż jeszcze sytuacja nie można powiedzieć, że została zamknięta. W przyszłym tygodniu będziemy te rozmowy kontynuowali - zapowiadał wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Premier Mateusz Morawiecki mówił w niedzielę, że prawdopodobnie trudno będzie doprowadzić do porozumienia w sprawie kopalni Turów przed wyborami w Czechach. W ocenie szefa polskiego rządu Czesi kierują się logiką wyborczą i jego zdaniem jest to logika pozbawiona gotowości do porozumienia. W Czechach trwa obecnie kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 8-9 października.