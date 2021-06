Spór o polską kopalnię. Punkt w sprawie Turowa spadł z porządku obrad Sejmu

Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjęłam decyzję o skreśleniu z porządku dziennego informacji rządu na temat kopalni Turów - poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jak informował wcześniej rzecznik rządu Piotr Mueller, w tym tygodniu polska delegacja ma się udać do Czech na negocjacje w sprawie ostatecznej treści umowy dotyczącej kopalni Turów.

Zgodnie z porządkiem obrad, we wtorek w Sejmie miała zostać przedstawiona informacja rządu "na temat wskazania przyczyn, skutków i konsekwencji nakazania w formie środka tymczasowego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów".

We wtorkowy poranek rzecznik rządu Piotr Mueller pytany, kto przedstawi tę informację, powiedział, że nie wie. - Nie wiem, czy ona będzie dzisiaj w pełni przedstawiona, czy jednak przesunięta ze względu na to, że te negocjacje mają miejsce - podkreślił rzecznik rządu.

- Z tego, co wiem, chyba nawet taki wniosek wpłynął do Sejmu, żeby przesunąć to na kolejne posiedzenie Sejmu, aby nie obniżać pozycji negocjacyjnej Polski przed nadchodzącymi rozmowami w Czechach - zaznaczył Piotr Mueller.

O tym, że punkt został wykreślony z porządku poinformowała na początku obrad marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jak wyjaśniła, decyzja zapadła po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów.

Negocjacje z Czechami

Rzecznik rządu podczas spotkania z dziennikarzami mówił również o negocjacjach ze stroną czeską. - To będzie delegacja na wysokim szczeblu, ministrów konstytucyjnych, którzy udadzą się do Czech, aby te negocjacje dalej prowadzić. Mam nadzieję, że one zakończą się w możliwie szybkim terminie, ale oczywiście jest to kwestia ustalenia pewnych szczegółów, jeżeli chodzi o kwestie związane ze szczegółowością tej umowy. Wytyczne, jeżeli chodzi o kierunki negocjacji zostały przyjęte kilka tygodni temu - mówił Piotr Mueller.

Rzecznik rządu był dopytywany, kiedy mają być prowadzone rozmowy ze stroną czeską. - W tym tygodniu ma się odbyć spotkanie. Jeżeli chodzi o kalendarz, wiem że był ustalany ze stroną czeską, ale z tego, co byłem informowany, to będzie ten tydzień i w tym tygodniu polska delegacja ma się udać do Czech - powiedział Piotr Mueller. Skład delegacji ma został ustalony we wtorek. Wcześniej rzecznik rządu mówił na ten temat w Polsat News.

Projekt umowy

Czeski rząd w poniedziałek przesłał Polsce pierwszą wersję umowy dotyczącej kopalni Turów. To konsekwencja decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który pod koniec maja nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sporu.

Decyzja wiązała się ze skargą Czech, w ocenie których kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych. Wniosek o przyłączenie do skargi Czech złożyła Komisja Europejska.

