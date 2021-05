"Droga do dzikiej transformacji", "skandal". Komentarze po decyzji TSUE w sprawie polskiej kopalni

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to droga do dzikiej transformacji energetycznej – oceniła Polska Grupa Energetyczna. Minister-członek Rady Ministrów Michał Wójcik określił decyzję TSUE mianem skandalu. "Koszty społeczne i gospodarcze mogą być ogromne. Na decyzji zarobią sąsiednie państwa" – napisał.

W piątek TSUE przychylił się do wniosku Czech i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów w Bogatyni (Dolnośląskie) do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia.

Do tej decyzji odniosła się na Twitterze Polska Grupa Energetyczna. "Decyzja TSUE to droga do dzikiej transformacji energetycznej. Unijny #zielonyład na naszych oczach ponosi porażkę" – czytamy we wpisie. Kopalnia i elektrownia Turów należą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będącego częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej.